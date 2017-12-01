حصري..هذه هي التفاصيل الخاصة بمبيت قاصرين مغاربة داخل آلات غسيل بفرنسا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن الصورة الخاصة بقاصرين مغاربة يبيتون داخل آلات غسيل بفرنسا، تم تصويرها في 22 من شهر دجنبر الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس وبالتحديد بالدائرة رقم 18.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن الصورة الخاصة بقاصرين مغاربة يبيتون داخل آلات غسيل بفرنسا، تم تصويرها في 22 من شهر دجنبر الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس وبالتحديد بالدائرة رقم 18.

وحسب يوسف الإدريسي رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان في اتصال له مع ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، فإن الجمعية وفور توصلها بالصورة والمعلومات الخاصة بها، ربطت الاتصال بالسلطات الفرنسية، التي كشفت لها بأن الأمر يتعلق بقاصرين مغاربة هاجروا إلى فرنسا بطريقة غير شرعية، رفضوا الانتقال إلى مراكز الإيواء للحصول على المبيت.

وأوضح الإدريسي بأن السلطات الفرنسية، حاولت إقناع هؤلاء القاصرين بالتنقل إلى مراكز الإيواء إلا أنهم رفضوا الاستجابة مخافة ترحيلهم، مشيرا إلى أن السلطات، أبلغت الجمعية عن عزمها القيام بنقل هؤلاء القاصرين بالقوة إلى مراكز الإيواء بسبب موجة البرد القوية التي ستعرفها العاصمة الفرنسية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.