عاجل..تفاصيل جديدة حول محاولة زوجة عسكري الانتحار وقتل أطفالها بمكناس ﻿

في جديد واقعة محاولة سيدة الانتحار وقتل أطفالها بحي ويسلان بمدينة مكناس، يومه الجمعة، علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن آخر المعطيات، تشير إلى أن الرضيعة البالغة من العمر قيد حياتها 4 أشهر فارقت الحياة،

''شوف تيفي''

في جديد واقعة محاولة سيدة الانتحار وقتل أطفالها بحي ويسلان بمدينة مكناس، يومه الجمعة، علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن آخر المعطيات، تشير إلى أن الرضيعة البالغة من العمر قيد حياتها 4 أشهر فارقت الحياة، بينما ما يزال شقيقها البالغ أربع سنوات تحت العناية الطبية بمستشفى محمد الخامس.

وأوضح المصدر ذاته بأن الأم البالغة من العمر 28 سنة، تتواجد بدورها بالمستشفى المذكور وتتلقى الاسعافات الضرورية، نظرا لتعرضها لإصابات جد بليغة.

وأشار ذات المصدر إلى أن مشاكل عائلية، قد تكون وراء هذه الفاجعة التي أثارت رعب وهلع ساكنة حي ويسلان بمكناس.