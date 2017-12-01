 وزير في حكومة العثماني يحتكر صفقة بـ 6 مليارات سنويا منذ 18 سـنة ﻿
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وزير في حكومة العثماني يحتكر صفقة بـ 6 مليارات سنويا منذ 18 سـنة

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 02:27 وزير في حكومة العثماني يحتكر صفقة بـ 6 مليارات سنويا منذ 18 سـنة | بوليتيك
وزير في حكومة العثماني يحتكر صفقة بـ 6 مليارات سنويا منذ 18 سـنة
رغم الجدل الكبير الذي أثارته صفقات العتاد المدرسي، التي كلفت 36 مليار سنتيم، أقدمت وزارة التربية الوطنية على تمديد عقد بقيمة تناهز ستة مليارات سنويا لفائدة شركة تابعة لوزير في الحكومة الحالية بعد

''شــوف تيفي''

رغم الجدل الكبير الذي أثارته صفقات العتاد المدرسي، التي كلفت 36 مليار سنتيم، أقدمت وزارة التربية الوطنية على تمديد عقد بقيمة تناهز ستة مليارات سنويا لفائدة شركة تابعة لوزير في الحكومة الحالية بعد أن ظلت هذه الأخير ة تحتكر التأمين المدرسي لمدة فاقت 18 سنة مامكنها من أرباح بعشرات المليارات.

ووفق مصادر ''المساء'' فإن الشركة لمسؤول حكومي ستستفيد مجددا من أقساط التأمين التي دفعها نحو 5 ملايين تلميذ يتابعون دراستهم بالمدارس العمومية، ورغــم أن اتفاقية الضمان المدرسي المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والشركة سنة 2011 قــد انتهت في فاتح شتنبر من السنة الجارية إلا أن ذلك لم يحل دون تحويل أقساط التأمين.

هـــذا واستنادا إلى بند يتحدث عن امكانية تجديد الاتفاقية بشكل ضمني سنويا ما لم يعبر أحد الأطراف عن خلاف ذلك في قطاع يعرف تنافسية شرسة .

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