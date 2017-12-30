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بالصور..هذا هو سبب محاولة انتحار زوجة و مقتل رضيعتها بمكناس

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 02:23 بالصور..هذا هو سبب محاولة انتحار زوجة و مقتل رضيعتها بمكناس | حوادث و حقوق
بالصور..هذا هو سبب محاولة انتحار زوجة و مقتل رضيعتها بمكناس
في جديد محاولة زوجة الانتحار بعد قتل رضيعتها بحي ويسلان بمكناس، علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن خلافا وقع بين الزوجة وزوجها دفع بها إلى رمي طفليها من شرفة شقة الأسرة قبل أن تقدم على رمي نفسها.

''شوف تيفي''

في جديد محاولة زوجة الانتحار بعد قتل رضيعتها بحي ويسلان بمكناس، علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن خلافا وقع بين الزوجة وزوجها دفع بها إلى رمي طفليها من شرفة شقة الأسرة قبل أن تقدم على رمي نفسها.

وأكد المصدر ذاته بأن الرضيعة ونظرا لقوة اصطدامها على الأرض فارقت الحياة على الفور بينما أصيبت الأم وطفلها بكسور وجروح جد خطيرة تم على إثرها نقلهما إلى مستسفى محمد الخامس لتلقي الاسعافات الضرورية.

وأكدت ذات المصدر أن المصالح الأمنينة فتحت تحقيقا وجمعت مجموعة من المعطيات للكشف عن ظروف وملابسات النازلة.

‫شوف تيفي

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المفرب شوف تيفي مكناس الزوحة

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