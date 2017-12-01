شوارع المملكة تتزين استعدادا للشان ﻿

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل بمدن المملكة حملة الترويج لكأس إفريقيا للمنتخبات المحلية من خلال وضع ملصقات بأهم شوارع المدن ، خصوصا المدن الأربعة التي sتستضيف المباريات ، وهي الدار البيضاء وأكادير

شوف سبور

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل بمدن المملكة حملة الترويج لكأس إفريقيا للمنتخبات المحلية من خلال وضع ملصقات بأهم شوارع المدن ، خصوصا المدن الأربعة التي sتستضيف المباريات ، وهي الدار البيضاء وأكادير وطنجة ومراكش، من أجل تحسيس الجمهور المغربي بأهمية الحدث الافريقي لاستقطاب أكبر عدد من المشجعين .

وستقوم الجامعة بوضع الملصقات كذلك بالمطارات ومحطات القطار وعربات الطرامواي ، لجذب أنظار أكبر عدد من المشجعين ، رغبتا منها في تأمين حضور 10 آلاف متفرج بباقي المدن لمتابعة مباريات المجموعات الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني يوجد بالمجموعة الأولى إلى جانب موريتانيا والسودان وغينيا، والتي ستخوض مبارياتها بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء.