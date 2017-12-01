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رائع..وزير الخارجية ناصر بوريطة أفضل الشخصيات الإفريقية في القارة

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 01:15 رائع..وزير الخارجية ناصر بوريطة أفضل الشخصيات الإفريقية في القارة | بوليتيك
رائع..وزير الخارجية ناصر بوريطة أفضل الشخصيات الإفريقية في القارة
في إطار اختيار قائمة أفضل الشخصيات الـ10 الإفريقية سنة 2017 من مختلف المجالات، التي تنشر مضامينها ''إلباييس'' الاسبانية كل سنة، كشف الترتيب عن مفاجأة كبيرة عندما تم اختيار وزير الخارجية والتعاون ناصر

شوف تيفي

 

في إطار اختيار قائمة أفضل الشخصيات الـ10 الإفريقية سنة 2017 من مختلف المجالات، التي تنشر مضامينها ''إلباييس'' الاسبانية كل سنة، كشف الترتيب عن مفاجأة كبيرة عندما تم اختيار وزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة كأفضل شخصية إفريقية.

ويأتي هذا الترتيب في إطار متابعة الصحيفة الاسبانية للشؤون الإفريقية، حيث وقع ابن مدينة تاونات عن نجاحات كبيرة في وزارة الخارجية، وتم تسجيل عدد من النقط الإيجابية، بفضل السياسة الرشيدة للملك محمد السادس.

ومنذ تعيين ناصر بوريطة وزيرا للخارجية من طرف الملك محمد السادس وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يوم 5 أبريل 2017 بالرباط، بعدما سطع اسمه بشكل كبير ومثير منذ أن عينه الملك يوم 6 فبراير 2016 وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة بنكيران، تحول إلى واحدا من الرجالات الرئيسيين في الدبلوماسية المغربية، مكرسا سياسة ''من طائرة إلى طائرة، من اجتماع إلى اجتماع''.

وذهبت الصحيفة الاسبانية إلى حد وصف بوريطة أنه كان تلميذا قبل أن يصبح راهب في الدبلوماسية المغربية التي صعد جميع سلالمها، مؤكدة أن الملك محمد السادس هو من يقف وراء كل نجاحات المغرب في إفريقيا.

جدير بالذكر أن المفاجأة هذه السنة هي أن القائمة ضمت شخصيتين مغربيتين هما ابن مدينة تاونات ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وابنة مدينة الرباط ليلى السليماني، الكاتب المغربية-الفرنسية التي صعد نجمها أدبيا في السنوات الأخيرة الفائزة بجائزة الكونكور بفرنسا.

تجدر الإشارة أن الوزير ناصر بوريطة هو من مواليد 27 ماي 1969 في مدينة تاونات، وهو متزوج وأب لطفلتين، حصل سنة 1991 على الإجازة في القانون العام (العلاقات الدولية) من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، وحصل من نفس الجامعة سنة 1993 على شهادة الدراسات العليا (C.E.S.) في العلاقات الدولية.، كما حصل الوزير الجديد سنة 1995 من نفس الكلية على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام الدولي.

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ناصربوريطة وزير ترتيب اسبانيا الرباط

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