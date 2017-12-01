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مُؤثــر..هكذا ودع الراقي الجماهير الرجاوية بعد رحيل عن القلعة الخضراء

بتاريــخ : 29 دجنبر 2017 / 23:48 مُؤثــر..هكذا ودع الراقي الجماهير الرجاوية بعد رحيل عن القلعة الخضراء | سبور
مُؤثــر..هكذا ودع الراقي الجماهير الرجاوية بعد رحيل عن القلعة الخضراء
وجه عصام الراقي رسالة وداع للجماهير الرجاوية، قبل قليل، عبر صفحته الرسمية فيسبوك، مؤكدا من خلالها عن وفائه وحبه الدائم للقلعة الخضراء.

شوف سبور

 

وجه عصام الراقي رسالة وداع للجماهير الرجاوية، قبل قليل، عبر صفحته الرسمية فيسبوك، مؤكدا من خلالها عن وفائه وحبه الدائم للقلعة الخضراء.

ونشر الراقي صوره مع النسور مصحوبة برسالة وداع لمحبيه، مشيرا إلى أنه لن يرضى لنفسه أن يكون ثقيلا على النادي بعد المسار الاحترافي الرائع في نهائيات كأس العالم للأندية والمساهمة في التتويج بلقب البطولة الاحترافية وكأس العرش.

وجاء في رسالة الراقي :'' إذا كان من مكسب أعتز به أكثر من أي شيء في حياتي فهو حبكم و مودتكم، لدى لم أندم يوما و لن أندم على اختياري للرجاء العالمي... اعتبر تضحياتي و كل ما قدمته صغير جدا أمام حبكم و لم أندم على العروض و لا الإغراءات التي تركتها بالجملة حبا لكم... و لو عرض علي أن أختار من جديد سأختار من رحب بي و شعرت بأنني واحد منهم و إبنهم و هو الرجاء العالمي.

عصام الذي أحبكم لن يرضى لنفسه و لا لتاريخه أن يكون عبء على الفريق و لا أعتقدكم ترضون له ذلك. و كما صرحت بذلك مرار اذا اقتضت مصلحة الفريق أن أنسحب فسأفعلها دون تردد.

لا اعتبره وداعا لأنني سأظل قريبا منكم وفيا لحبكم''.

‫شوف تيفي

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شوف سبوؤ النغرب عصام الراقي الرجاء

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