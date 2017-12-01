فيديو يشعل الفايسبوك..تلميذ مشا يقرا وصيفطو المدير يغسل ليه طوموبيلتو بإنزكان ﻿

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تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الجمعة، مقطع فيديو، مثير ظهر خلاله تلميذ بلباسه المدرسي وهو يقوم بغسل سيارة داخل مؤسسة تعليمية بمدينة إنزكان.

 "شوف تيفي"

 تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الجمعة، مقطع فيديو، مثير ظهر خلاله تلميذ بلباسه المدرسي وهو يقوم بغسل سيارة داخل مؤسسة تعليمية بمدينة إنزكان.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله جرت مؤخرا، داخل مؤسسة ابن خلدون بمدينة انزكان، حيث أمر مدير المؤسسة تلميذا بغسل سيارته تزامنا مع الحصص الدراسية، معبرين عن استنكارهم الشديد لإخراج التلميذ من حصته للقيام بأمور لا علاقة لها بالتعليم.

وطالب نشطاء في تفاعلهم الوزارة الوصية على قطاع التعليم بفتح تحقيق والكشف عن الظروف و الملابسات الكاملة الخاصة بالفيديو، ومحاسبة المتورطين في إرغام التلميذ على غسل السيارة بدل الجلوس في مقاعد الدراسة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الدراسة انزكان سيارة

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