خطير..قبل ليلة رأس السنة: مغربي يُهدد بتفجير طائرة متجهة إلى هولندا ﻿

اعتقل عناصر الحرس المدني الإسباني، في وقت متأخر من ليلة الخميس، مواطنا من جنسية إسبانية، وأصول مغربية كان على متن طائرة بمطار إشبيلية الإسباني، حيث كانت الطائرة تستعد للإقلاع في رحلة مباشرة في

"شوف تيفي"

اعتقل عناصر الحرس المدني الإسباني، في وقت متأخر من ليلة الخميس، مواطنا من جنسية إسبانية، وأصول مغربية كان على متن طائرة بمطار إشبيلية الإسباني، حيث كانت الطائرة تستعد للإقلاع في رحلة مباشرة في اتجاه أمستردام.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، وفق معلومات رسمية فإن المواطن المغربي والمقيم بشكل رسمي بمنطقة كوسطا دي صول، هدد الركاب وطاقم الطائرة بتفجيرها مدعيا أنه يتوفر على قنبلة جاهزة للتفجير ولم يقدم أي مطالب تذكر، بل مكث يهددهم ويرعبهم لفترة غير قصيرة، قبل أن يتم اعتقاله والسيطرة عليه.

وأوضحت اليومية بأن برج المراقبة كان قد تلقى إنذارا بوجود مشكل على متن الطائرة المتوقفة بمدرج المطار، ليتم إخبار عناصر التدخل السريع التابع لفرقة محاربة الإرهاب حيث تم إعداد خطة محكمة للتدخل، مخافة أن يكون التهديد حقيقيا خاصة أن الطائرة كانت بجميع ركابها جاهزة للإقلاع بعد تأجيل دام طويلا بسبب الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن الأسباب التي دفعت المغربي إلى القيام بفعلته ما تزال مجهولة.