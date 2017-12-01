عاجل وجد خطير..سبع كلاب ضالة تنهش طفلة ضواحي وزان وهي دابا بين الحياة والموت+تفاصيل مؤلمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن دوار حجر ملاغي المتواجد على مستوى جماعة بوقرة ضواحي مدينة وزان، اهتز قبل قليل من يومه الجمعة، على وقع حادث جد خطير، يتمثل في هجوم كلاب ضالة على طفلة بالقرب من منزل

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن دوار حجر ملاغي المتواجد على مستوى جماعة بوقرة ضواحي مدينة وزان، اهتز قبل قليل من يومه الجمعة، على وقع حادث جد خطير، يتمثل في هجوم كلاب ضالة على طفلة بالقرب من منزل أسرتها.

وحسب المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الواقعة، فإن 7 كلاب ضالة، هاجمت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، ونهشتها بطريقة تهز النفوس وتدمي القلوب، وتسببت في إصابتها بجروح جد خطيرة على مستوى الرأس واليدين والقدمين.

وأشار ذات المصدر أن الطفلة المصابة، تم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بوزان، حيث تم حقنها بمضاد لـ "السعار"، مبرزا بأن حالتها جد خطيرة ومن المنتظر أن يتم نقلها إلى مستشفى آخر خارج مدينة وزان.