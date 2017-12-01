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البوليساريو تخطط لحرب مباغتة ضد المغرب

بتاريــخ : 29 دجنبر 2017 / 19:21 البوليساريو تخطط لحرب مباغتة ضد المغرب | بوليتيك
البوليساريو تخطط لحرب مباغتة ضد المغرب
يبدو أن التوتر بين المغرب والبوليساريو وصل ذروته، فمباشرة بعد التهديدات التي أطلقتها الجبهة، أمر الجنرال دو كور عبد الفتاح الوراق، بتحريك وحدات الدرك الحربي بالخطوط الأمامية التي تفصل بين الجيش

"شــوف تيفي"

يبدو أن التوتر بين المغرب والبوليساريو وصل ذروته، فمباشرة بعد التهديدات التي أطلقتها الجبهة، أمر الجنرال دو كور عبد الفتاح الوراق، بتحريك وحدات الدرك الحربي بالخطوط الأمامية التي تفصل بين الجيش المغربي وعناصر جبهة البوليساريو ، إذ تحركت ، لأول مرة ، وحدات فرقة المشاة البرية التي لم تتدخل منذ حرب الصحراء

وحــسب مصادر "المساء" فقـد تم إعــلان حالة استنفار قصوى ومنعت عناصر الجيش من العطل بعد اتخاذ قرارات جديدة بالمنطقة الجنوبية ، بعد أن أمر الجنرال دو كور عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الجنرال دو ديفيزيون فاروق بلخير، قائد المنطقة الجنوبية ، بأن تشـرع الوحدات العسكرية في التحرك وبدء مناورات قرب المركز الحدودية ، بـداية من وحدات الدرك الحــربي

هـــذا وتحركت الوحدات العسكرية بكل من شبه القطــاع العسكري بئر كندوز وشبه القطاع تشلا وشبه القطاع أوسرد، بعد استفزازت الجبهة التي حركت مختلف عناصر الجيش.

 

‫شوف تيفي

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