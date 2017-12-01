عاجل..الرصاص يُلعلع بالبيضاء والقضية فيها اختطاف تلميذات من طرف ''مشرمل'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن المصالح الأمنية، تحاصر منزلا بحي بوركون بمدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات من يومه الجمعة، من أجل إيقاف شخص في حالة هيجان، أقدم على ترويع تلاميذ مؤسسة تعليمية، واختطف

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن المصالح الأمنية، تحاصر منزلا بحي بوركون بمدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات من يومه الجمعة، من أجل إيقاف شخص في حالة هيجان، أقدم على ترويع تلاميذ مؤسسة تعليمية، واختطف تلميذتين تحت التهديد بالسلاح الأبيض، قبل أن يعمد إلى الاختباء داخل منزل أسرته.

وأكد المصدر ذاته أن المعني بالأمر وفور إخلائه سبيل التلميذتين، هدد رجال الشرطة، ما دفع أحد رجال الأمن يطلق رصاصة تحذيرية بسبب رفضه تسليم نفسه.

وأشار ذات المصدر أن رجال الأمن ينتظرون التوصل بإذن من النيابة العامة لاقتحام المنزل وإيقاف المعني بالأمر الذي أثار رعب وهلع المواطنين.