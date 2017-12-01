مبعوث المينورسو الجديد ''كولن ستيوارت'' يستأنف عملة بمقر البعثة بالعيون ﻿

ذكرت مصادر أممية أن رئيس بعثة ''المينورسو'' والوافد الجديد ''كولن ستيوارت'' قد شرع صباح اليوم الجمعة بمقر البعثة الأممية بمدينة العيون في استئناف عمله، وذلك بعد تعيينه رسميا من طرف الأمين العام للأمم

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ذكرت مصادر أممية أن رئيس بعثة ''المينورسو'' والوافد الجديد ''كولن ستيوارت'' قد شرع صباح اليوم الجمعة بمقر البعثة الأممية بمدينة العيون في استئناف عمله، وذلك بعد تعيينه رسميا من طرف الأمين العام للأمم المتحدة ''أنطونيو غوتيريس'' خلفا لمواطنته الكندية ''كيم بولدوك''، التي شغلت المنصب ثلاث سنوات، طبعها التوتر مع المغرب وتمخض عنها قرار المملكة طرد المكون المدني للبعثة الأممية وتقليص عناصرها في مرحلة لاحقة .

وصول كولن ستيوارت لمدينة العيون جاء في ظل توترات جديدة تعرفها المنطقة وبالضبط في منطقة ''أغوينيت'' المحادية للشريط الحدودي، ليترك المجال أمام القائم بالأعمال الإدارية بالنيابة القائد العسكري للبعثة الجنرال الصيني ''جين وانغ كيساو يونغ'' لتولي مراقبة تحركات قوات البوليساريو عسكريا.

يذكر أن كولن ستيوارت سبق واشتغل في عدة مناصب ديبلوماسية مهمة حيث عمل في الفترة الممتدة بين 2011 و 2016 كمدير مساعد ورئيس ديوان مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الإفريقي في أديس ابابا، ثم مستشار مستقل في مجال الانتخابات والتطور الديمقراطي اضافة إلى قائد ''مركز كارتر'' للمراقبة في فلسطين المحتلة (الضفة، غزة) والكونغو الديمقراطية.