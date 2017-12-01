 تتويج شركة ''ليدك'' بشهادة إيزو 14001 لمركز التحويل الكهربائي دار بوعزة ﻿
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تتويج شركة ''ليدك'' بشهادة إيزو 14001 لمركز التحويل الكهربائي دار بوعزة

بتاريــخ : 29 دجنبر 2017 / 19:07 تتويج شركة ليدك بشهادة إيزو 14001 لمركز التحويل الكهربائي دار بوعزة | اقتصاد
تتويج شركة ''ليدك'' بشهادة إيزو 14001 لمركز التحويل الكهربائي دار بوعزة
توجت شركة (ليدك)، المشرفة على التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية بالدار البيضاء، مؤخرا بشهادة التصديق على نظام التسيير البيئي لمركز التحويل الكهربائي دار

"شوف تيفي"

توجت شركة (ليدك)، المشرفة على التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية بالدار البيضاء، مؤخرا بشهادة التصديق على نظام التسيير البيئي لمركز التحويل الكهربائي دار بوعزة، وذلك وفقا للمعيار المغربي المرجعي إيزو 14001 إصدار 2015.

وفي هــذا الصـدد أفاد بلاغ للشركة بأن هذا التتويج الأول من نوعه بالمغرب في مجال توزيع الكهرباء، يأتي في إطار الشراكة القائمة بين ليدك و المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، ومركز التحويل الكهربائي بدار بوعزة الذي قامت ليدك بتشغيله سنة 2004، هو وحدة مجهزة بثلاثة محولات ذات قدرة إجمالية مركبة قدرها 210 ميغافولط أمبير، وتمكن من تحويل الطاقة ذات الجهد العالي (225 كيلوفولط ) إلى طاقة ذات جهد متوسط 20 كيلوفولط، بحيث تقوم بتأمين تزويد الطاقة لأكثر من 80 ألف زبون و حوالي 150 وحدة صناعية على الخصوص بمناطق عين الذئاب، الألفة، الحي الحسني و امتداد المعاريف.

وأوضح "بلاغ " لشركة (ليدك )أنه على إثر هذا الإفتحاص ،الذي أنجزه المعهد المغربي للتقييس (إيمانور)، أنه لم يتم تسجيل أية ملاحظة بوجود عدم التطابق، مبرزا أنه تم تحديد ما لا يقل عن 18 نقطة قوة منها التزام المديرية العامة بليدك، و نظافة الموقع و المجهودات المبذولة في مجال الأغراس.

هـــذا ونقل "البلاغ" عن جان باسكال داريي مدير عام (ليدك) قوله "نحن فخورون بالحصول على هذا الإشهاد(..) فهذا التتويج ليس فقط سابقة على المستوى الوطني، بل هو ثمرة شراكة مثالية مع المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب الذي واكبته فرقنا إلى غاية تحقيقه".

 

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