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عــاجل وحصري.. الراقي يُغادر الرجاء

بتاريــخ : 29 دجنبر 2017 / 18:54 عــاجل وحصري.. الراقي يُغادر الرجاء | سبور
عــاجل وحصري.. الراقي يُغادر الرجاء
كشفت مصادر قريبة من عصام الراقي، اليوم الجمعة، أن الآخير قرر بصفة رسمية مغادرة فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم بعدما أدرجه المدرب الإسباني غاريدو ضمن لائحة اللاعبين الذين سيغادرون النادي خلال

" شوف سبور"

كشفت مصادر قريبة من عصام الراقي، اليوم الجمعة، أن الآخير قرر بصفة رسمية مغادرة فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم بعدما أدرجه المدرب الإسباني غاريدو ضمن لائحة اللاعبين الذين سيغادرون النادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

وأفادت ذات المصادر، أن الراقي لم يحسم بعد في مستقبله الكروي سيما أنه توصل بالعديد من العروض الإحترافية داخل وخارج الوطن إلا أنه في الوقت نفسه يمني النفس في إنهاء مساره رفقة النسور الشي الذي جعله يتردد في قراره المصيري.

وعاش اللاعب الراقي فترة صعبة خلال المرحلة الأخيرة رفقة المجموعة خاصة بعد اتهامه بتحريض اللاعبين على مقاطعة التداريب

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شوف سبور المغرب الرجاء عصام الراقي

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