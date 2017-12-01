المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم تستقبل رواد الفضاء بالرباط بشراكة مع اتصالات المغرب ﻿

تنظم المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، الأربعاء المقبل بشراكة مع اتصالات المغرب، جلسة عن بعد بين طلابها ورواد الفضاء لمحطة الفضاء الدولية

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تنظم المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، الأربعاء المقبل بشراكة مع اتصالات المغرب، جلسة عن بعد بين طلابها ورواد الفضاء لمحطة الفضاء الدولية (إ.س.س).

وأفاد بلاغ لرئاسة جامعة محمد الخامس، أن هذه المبادرة المنظمة تخليدا للذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المدرسة الوطنية، تندرج في إطار برنامج راديو الهواة (إ.س.س/ أريس)، وذلك بشراكة مع مؤسسة "ك.س.ف" للفضاء، ووكالة ناسا، ووكالة الفضاء الأوروبية (إسا) واتصالات المغرب.

وسيتم بمناسبة هذا الحدث، استجواب رائد فضاء من طرف عشرين طالبا من المدرسة المنظمة حول العديد من القضايا المتعلقة بعلوم وتكنولوجية الفضاء والحياة بالمحطة الفضائية.

يذكر أن محطة الفضاء الدولية تدور حول مدار أرضي منخفض على ارتفاع يبلغ حوالي 400 كيلومتر، وتنتهي بـ16 دورة في اليوم الواحد حول الأرض منذ إطلاقها في عام 1998.

ويشتغل في هذه المحطة بصفة دائمة طاقم دولي مكرس للبحث العلمي في مجال الفضاء، وهو برنامج فضائي أطلقته ونفذته في البداية وكالة ناسا وتم تطويره بالاشتراك مع وكالة الفضاء الاتحادية الروسية (فكا)، بمشاركة الوكالة الأوروبية (إسا) واليابانية (جاكسا) والكندية (سسا).

ويتمثل الهدف الرئيسي من برنامج "أريس" في إلهام الطلاب من جميع أنحاء العالم لمتابعة المهن في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من خلال فرص الاتصالات راديو الهواة مع طاقم محطة الفضاء الدولية في المدار، بحيث يتيح فرصة للطلاب لمعرفة المزيد عن الحياة على متن محطة الفضاء واستكشاف الأرض من الفضاء من خلال الأنشطة العلمية والرياضية.

ويوفر هذا البرنامج أيضا فرصا للمجتمع الأكاديمي، من جامعات ومدارس، لكي يصبح أكثر إدراكا للفوائد الجوهرية المكتسبة من استكشاف الفضاء ويصبح أكثر دراية بتكنولوجيات الفضاء.