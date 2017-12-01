انفراد ورسميا..على حمدي يضع ترشيحه لخلافة حسبان في رئاسة الرجاء و دا معاه عون قضائي ﻿

قدم على حمدي منخرط داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل من مساء يومه الجمعة، ترشيحه بمقر النادي وبشكل رسمي لخلافة سعيد حسبان الرئيس الحالي للقلعة الخضراء.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

قدم على حمدي منخرط داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل من مساء يومه الجمعة، ترشيحه بمقر النادي وبشكل رسمي لخلافة سعيد حسبان الرئيس الحالي للقلعة الخضراء.

وأفاد حمدي في تصريح حصري لـ " شوف سبور"، أن لولا حضور العون القضائي لما تمت المصادقة على ترشيحه من طرف إدارة النادي بحجة نهاية الآجال القانونية لوضع الترشيحات حسب ما صدر من إدارة الفريق.

وأكد المرشح الوحيد لرئاسة الرجاء، أن وضع لائحة تتضمن منخرطين شرعيين لا علاقة لهم بالتشطيب الأخير الذي تعرض له مجموعة من المنخرطين بسبب عقد اجتماعهم بمقر النادي.