عاجل..زوجة عسكري قتلات ولادها و لاحت راسها بمكناس+صور وتفاصيل مروعة ﻿

اهتز حي ويسلان بمكناس قبل قليل من يومه الجمعة، على وقع جريمة بشعة، بطلتها أم أقدمت على قتل طفليها برميهما من أعلى سطح منزل الأسرة، قبل أن تقدم على محاولة الانتحار برمي نفسها.

"شوف تيفي":

اهتز حي ويسلان بمكناس قبل قليل من يومه الجمعة، على وقع جريمة بشعة، بطلتها أم أقدمت على قتل طفليها برميهما من أعلى سطح منزل الأسرة، قبل أن تقدم على محاولة الانتحار برمي نفسها.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" بأن الأمر يتعلق بزوجة عسكري تبلغ من العمر 28 سنة، أقدمت على رمي رضيعتها البالغة من العمر 4 أشهر وطفلها البالغ من العمر 4 سنوات، ما تسبب في مقتلهما على الفور، قبل أن تعمد إلى رمي نفسها من أجل الانتحار ما تسبب في إصابتها بكسور.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة والتي ما تزال مجهولة، بينما تم نقل الأم المصابة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.