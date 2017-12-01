عاجل..انقلاب سيارة إسعاف تنقل سيدة حامل ضواحي الصويرة ﻿

شهدت الطريق الرابطة بين منطقتي أيت داود وسميمو ضواحي مدينة الصويرة، قبل قليل من يومه الجمعة، حادثة سير مروعة، تتمثل في انقلاب سيارة إسعاف، كانت تنقل سيدة حامل.

"شوف تيفي"

شهدت الطريق الرابطة بين منطقتي أيت داود وسميمو ضواحي مدينة الصويرة، قبل قليل من يومه الجمعة، حادثة سير مروعة، تتمثل في انقلاب سيارة إسعاف، كانت تنقل سيدة حامل.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "شوف تيفي" من مصدرها فإن السرعة المفرطة، كانت سببا في انقلاب سيارة الإسعاف، ما خلف إصابة المرأة الحامل وممرضة كانت برفقتها والسائق.

وأكد المصدر ذاته بأن جميع المصابين تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بالصويرة، لتلقي الإسعافات الضرورية، مبرزا بأن مصالح الدرك حلت بمكان الحادث وفتحت تحقيقا في الموضوع.