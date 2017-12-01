هام لأولياء التلاميذ..توقيف العمل بنظام مسار ﻿

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغها الموجه إلى الأطر التربوية والإدارية، وعموم المواطنات والمواطنين عن توقيف منظومة ''مسار'' من أجل الصيانة، وذلك

"شوف تيفي"

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغها الموجه إلى الأطر التربوية والإدارية، وعموم المواطنات والمواطنين عن توقيف منظومة "مسار" من أجل الصيانة، وذلك ابتداء من الساعة السادسة مساءا من يوم الجمعة 29 دجنبر إلى غاية مساء يوم الأحد 31 دجنبر 2017.

وذكرت الوزارة في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن خدمات منظومة "مسار" ("فضاء الأولياء" الخاصة بالآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات و"فضاء المتمدرس" الخاص بالتلميذات والتلاميذ) غير معنية بهذا التوقف.

تجدر الإشارة إلى أن منظمومة "مسار"، تمكن أباء وأولياء التلاميذ، من معرفة نتائج الامتحانات الخاصة بأبنائهم.