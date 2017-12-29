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بالصــور:ولــي عهد أبوظبي يمنح هبة للمغرب

بتاريــخ : 29 دجنبر 2017 / 16:20 بالصــور:ولــي عهد أبوظبي يمنح هبة للمغرب | بوليتيك
بالصــور:ولــي عهد أبوظبي يمنح هبة للمغرب
بمبادرة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة،سلم ''سعيد مهير الكتبي'' القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية

"شـــوف تيفي"

بمبادرة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة،سلم "سعيد مهير الكتبي" القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية منحة تتضمن 10 سيارات للتدخل السريع و100 دراجة نارية موجهة إلى ولاية أمن العاصمة الرباط في إطار التعاون المشترك الذي يربط بين البلدين الشقيقين .

 وفي هذا الصدد أشرف على عملية التسليم "سعيد مهير الكتبي" القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية و "محمد مفيد" والي أمن الرباط و عــدد من المسؤولين المغاربة .

 وأكد " سعيد مهير الكتبي " القائم بالأعمال بالإنابة أن مكرمة "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان" ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تؤكد دعم سموه المتواصل للعلاقات الثنائية وحرصه الدائم على استمرارية هذا التعاون الذي يعكس الوشائج الأخوية القوية بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبا.

 وأشاد " محمد مفيد" والي أمن الرباط بمبادرة "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تعكس متانة وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما توجه بجزيل الشكر والعرفان إلى ولي عهد أبوظبي على مكارمه ومبادراته الطيبة والكريمة تجاه المغرب، وأكد حرص المملكة المغربية بتوجيهات محمد السادس على تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين والارتقاء بالعلاقات إلى أعلى مستوى بما يطمح إليه قائدي البلدين الشقيقين.

 

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