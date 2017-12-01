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بعد توقيفه..بنحليب يشارك في الديربي

بتاريــخ : 29 دجنبر 2017 / 16:07 بعد توقيفه..بنحليب يشارك في الديربي | سبور
بعد توقيفه..بنحليب يشارك في الديربي
استعاد فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، مهاجمه محمود بن حليب خلال المباراة الديربي البيضاوي أمام نادي الراسينغ البيضاوي، المقرر إجراؤه يوم الأحد المقبل، على أرضية ملعب الامير مولاي عبد الله برسم

" شوف سبور" : رشيد محمودي

استعاد فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، مهاجمه محمود بن حليب خلال المباراة الديربي البيضاوي أمام نادي الراسينغ البيضاوي، المقرر إجراؤه يوم الأحد المقبل، على أرضية ملعب الامير مولاي عبد الله برسم الجولة الأخيرة من الqطر الأول من منافسات البطولة الإحترافية.

وأكمل بنحليب عقوبة لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد حرمانه من المشاركة في المباراتين الأخيرتين للرجاء ضد شباب الحسيمة ونهضة بركان،وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بسبب مقطع فيديو، يهين فيه جمهورفريق غريمه الوداد الرياضي.

تجدر الإشارة إلى أن خوان كارلوس غاريدو مدرب النسور، تراجع عن قرار التخلي عن اللاعب حلال فترة الغنتقالات الشتوية بعدما وضعه ضمن لائحة المغادرين.

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الرجاء محمود بنحليب

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