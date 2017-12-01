شركة افريقيا لتوزيع المحروقات تكشف حقيقة فك تعاقدها مع البرلمان ﻿

كشفت شركة افريقيا لتوزيع المحروقات، أنها احترمت و طبق جميع بنود العقد الذي يربطها مع البرلمان، وأن أي خطوة تمت في إطار هذا العقد، كانت بطلب من الزبون.

"شوف تيفي"



كشفت شركة افريقيا لتوزيع المحروقات، أنها احترمت و طبق جميع بنود العقد الذي يربطها مع البرلمان، وأن أي خطوة تمت في إطار هذا العقد، كانت بطلب من الزبون.



وتوصلت "شوف تيفي" يومه الجمعة ببيان حقيقة، أكد نشر خبر مغلوط مفاده أن شركة أفريقيا لتوزيع المحروقات لم تحترم تعاقدها مع البرلمان في إطار صفقة تهم بطاقات التزويد بالمحروقات.

وأكدت الشركة على أن النقطة الخاصة بتوقيف صلاحية البطاقات، تمت بطلب مكتوب من طرف المسؤولين بالبرلمان، مشيرة إلى أنها ونظرا للمغالطات المقصودة وسيئة النية التي رافقت الخبر والتي استهدفت سمعة الشركة ومصالحها، فإن الشركة تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية واتخاذ التدابير القانونية التي تراها مناسبة للدفاع عن حقوقها.