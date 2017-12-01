سكوب.. السلطات الفرنسية تحجز على حسابات المجرد البنكية وها شحال لقات فيها ديال الفلوس+تفاصيل جد مثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع بأن السلطات الفرنسية، قامت بحجز الحسابات البنكية الخاصة بالفنان المغربي سعد المجرد، فور وضع شركة ''كايرو باي نايت'' لشكاية ضد الفنان والتي طالبته من خلالها بدفع مبلغ

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع بأن السلطات الفرنسية، قامت بحجز الحسابات البنكية الخاصة بالفنان المغربي سعد المجرد، فور وضع شركة ''كايرو باي نايت'' لشكاية ضد الفنان والتي طالبته من خلالها بدفع مبلغ مالي جد ضخم، كتعويض على الخسائر التي تعرضت لها الشركة بسبب عدم إحياء الفنان لحفلته بباريس عقب اعتقاله شهر أكتوبر 2016.

وأكد المصدر ذاته أن السلطات وبعد حجزها على حسابات سعد المجرد، تبين لها وجود مبلغ 20 أورو فقط بها أي ''200 درهم''، مشيرا إلى أن صاحبة الدعوة ضد المجرد، طلبت من محاميها التواصل مع ''موريتي'' محامي الفنان المغربي من أجل الوصول إلى حل ودي.

وأشار ذات المصدر إلى أن صاحبة الدعوى وبعد رفض ''موريتي'' التدخل، اضطرت إلى التواصل مع والدي المجرد للوصول إلى حل ودي لكنها فشلت في الوصول إلى نتيجة مرضية.

وأبرز كذلك مصدر ''شوف تيفي'' أن صاحبة الدعوة ضد المجرد، قررت مواصلة متابعة الفنان المغربي قضائيا حتى تحصل على التعويضات المادية التي طالبت بها.