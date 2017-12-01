هام للمغاربة..قبل رأس السنة:هذه هي لائحة العطل خلال سنة 2018 ﻿

أيام قليلة من حلول رأس السنة، تفاعل المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع لائحة العطل الخاصة بسنة 2018، سواء أيام العطلة الدينية أو الأيام الوطنية.

"شوف تيفي"

أيام قليلة من حلول رأس السنة، تفاعل المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع لائحة العطل الخاصة بسنة 2018، سواء أيام العطلة الدينية أو الأيام الوطنية.

وجاءت لائحة أيام العطل خلال سنة 2018 على الشكل التالي:

-الخميس 11 يناير " تقديم وثيقة الاستقلال"

- الثلاثاء 1 ماي "عيد الشغل"

- الجمعة 15 يونيو "عيد الفطر"

- الاثنين 30 يوليوز "عيد العرش"

-الثلاثاء 14 غشت " ذكرى وادي الذهب"

- الإثنين 20 غشت "ذكرى ثورة الملك والشعب"

-الثلاثاء 21 غشت "عيد الأضحى وعيد الشباب"

- الثلاثاء 11 شتنبر "رأس السنة الهجرية"

- الثلاثاء 6 نونبر "ذكرى المسيرة الخضراء"

-الأحد 18 نونبر "عيد الاستقلال"

- الثلاثاء 20 نونبر "عيد المولد النبوي"