عاجل.. معركة دموية تهز السمارة تنتهي بمقتل تلميذ ﻿

شهد حي مخيم الربيب بمدينة السمارة، يومه الجمعة، جريمة قتل جد بشعة راح ضحيتها تلميذ في عمر الزهور، تلقى مجموعة من الطعنات، وجهها له طالب جامعي بسبب تصفية حسابات .

"شوف تيفي"

شهد حي مخيم الربيب بمدينة السمارة، يومه الجمعة، جريمة قتل جد بشعة راح ضحيتها تلميذ في عمر الزهور، تلقى مجموعة من الطعنات، وجهها له طالب جامعي بسبب تصفية حسابات .

وحسب المعطيات التي توصلت بها "شوف تيفي" من مصدرها فإن الأمر يتعلق بتلميذ وطالب يقطنان بنفس الحي، دخلا في نقاش حاد، قبل أن تتطور الأمور إلى تبادل للضرب بالأسلحة البيضاء، ليقوم الطالب بتوجيه طعنات للضحية على مستوى البطن والوجه ليسقط جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأكدت المصدر ذاتها بأن الضحية المسمى "توفيق" والذي يدرس بمستوى الثاني باكالوريا بالثانوية التأهيلية الربيب، تم نقله إلى مستودع الأموات، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق للكشف عن ظروف و ملابسات هذه الجريمة البشعة وأيضا لإيقاف المعني بالأمر الذي فر إلى وجهة غير معلومة.