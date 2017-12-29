وزير الاتصال ''محمد الأعرج'' يدعو إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز دور المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط ﻿

ترأس محمد الأعرج وزير الثقافة و الإتصال اجتماع المجلس الإداري للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، وذلك يوم الأربعاء 27 دجنبر الجاري، بمقر المؤسسة بالرباط، حضره ممثلو القطاعات الحكومية و المؤسسات

''شــوف تيفي''

ترأس محمد الأعرج وزير الثقافة و الإتصال اجتماع المجلس الإداري للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، وذلك يوم الأربعاء 27 دجنبر الجاري، بمقر المؤسسة بالرباط، حضره ممثلو القطاعات الحكومية و المؤسسات العمومية الأعضاء في المجلس.

و في كلمته الإفتتاحية لأشغال المجلس، أكد الوزير على أهمية الدور الحيوي الذي تساهم به المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، في بلورة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية،كما أبرز المهام التي تضطلع بها المؤسسة، في إطار تفعيل السياسات العمومية المعتمدة في المجال الثقافي و العلمي بالمملكة، مشيرا إلى أهمية انعقاد اجتماع المجلس الإداري بالنسبة لعمل المؤسسة و سيرها العادي و مشاريعها، داعيا إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز دور هذه المؤسسة الثقافية و تنمية إشعاعها.

في ذات الوقت تقدم عبد الإله التهاني مدير المكتبة الوطنية بالنيابة ، بعرض مفصل حول حصيلة عمل المؤسسة برسم سنة 2017، استعرض من خلاله أهم ما ميز أداء مختلف الأقسام و المصالح التابعة للمؤسسة ، و كذا حصيلة أنشطتها و مشاريعها خلال السنة الجارية، سواء منها التي تم إنجازها، أو التي هي في طور الإنجاز، مبرزا في ذات الوقت مختلف التحديات و الإكراهات التي سعت المؤسسة إلى معالجتها، من أجل مواصلة الإضطلاع بالمهام المنوطة بها، و مستعرضا أهم المشاريع و البرامج المسطرة في مشروع الميزانية المقترحة لسنة 2018.

و تطرق العرض أيضا إلى مشروع النظام الأساسي الجديد لمستخدمي المكتبة الوطنية، وكذا مشروع الهيكلة التنظيمية للمؤسسة، و التي تتوخى تعزيز التكامل و التناسق و الإنسجام، بين مختلف المصالح الإدارية و المهنية و التقنية للمؤسسة، من أجل تحقيق مزيد من النجاعة و المردودية.

هــذا و بعد المناقشة المستفيضة من طرف أعضاء المجلس، لكل النقط التي تضمنها جدول أعمال هذا الاجتماع، صادق المجلس الإداري للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، في دورته السادسة عشر برئاسة السيد وزير الثقافة و الاتصال رئيس المجلس، على محضر الدورة الماضية للمجلس الإداري. كما صادق على بيانات إغلاق حسابات 2016، و كذا ميزانية سنة 2017، و مشروع ميزانية 2018.