فيديو جد خطير.. هْجمو على كباري في الرباط وشرملو الناس+تفاصيل مرعبة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، بمقطع فيديو جد خطير، يوثق للحظة قيام أشخاص بالهجوم على ملهى ليلي بمدينة الرباط بواسطة ''السيوف'' و ''السواطير''.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" يومه الجمعة، بمقطع فيديو جد خطير، يوثق للحظة قيام أشخاص بالهجوم على ملهى ليلي بمدينة الرباط بواسطة "السيوف" و "السواطير".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن تفاصيل الفيديو، جرت ليلة السبت الماضي، حيث قام حراس يعملون بكباري تعود ملكيته لشخص ينحدر من مدينة سلا، بالهجوم على كبارية معروف بمدينة الرباط تعود مليكته لأجنبي مشهور، بسبب تصفية حسابات.

وأوضح ذات المصدر أن حراس الكباري الأول، أقدموا بالهجوم على حراس الكباري الثاني، بواسطة الأسلحة البيضاء، وشرملوا 5 أشخاص وسط صالة الكباري الذي تعود ملكيته للأجنبي ما أثار رعب وهلع زبناء هذا الكباري.

وأكد المصدر ذاته أن 5 حراس مصابين تم نقلهم إلى مستشفى السويسي لتلقي الإسعافات الضرورية، بينما تقدم صاحب الكباري المعتدى عليه بشكاية للمصالح الأمنية ضد صاحب الكباري الأول وحراسه.