خبر جد صادم لساكنة مدن الشمال: إسبانيا تلغي امتياز الفيزا ﻿

من المنتظر أن تقوم إسبانيا خلال الأيام القليلة المقبلة بإلغاء الامتياز الاستثنائي الخاص بنظام شنغن، والذي يقضي بإعفاء ساكنة ثلاثة مدن بشمال المملكة المغربية من الفيزا لدخول سبتة ومليلة

"شوف تيفي"

من المنتظر أن تقوم إسبانيا خلال الأيام القليلة المقبلة بإلغاء الامتياز الاستثنائي الخاص بنظام شنغن، والذي يقضي بإعفاء ساكنة ثلاثة مدن بشمال المملكة المغربية من الفيزا لدخول سبتة ومليلة المحتلتين، ويتعلق الأمر بمدن تطوان والفنيدق والناظور .

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية إسبانية، فإن هذا القرار جاء بسبب الفوضى العارمة التي تعرفها بوابتا مدنيتي سبتة ومليلية، مشيرة إلى أن إسبانيا من المحتمل أن تصدر قرارات أخرى بالموازاة مع القرار الأول ، تهدف إلى تشجيع السياح ورجال الأعمال على زيارة المدينتين المحتلتين.

وأكدت المصادر ذاتها أن ألفونسو داستيس، وزير الخارجية الإسباني، عقد اجتماعا خلال الأسبوع الجاري مع نيكولاس فيرناندو كوروكول مندوب الحكومة الإسبانية بمدينة سبتة، ومدموعة من المسؤولين، وذلك لمناقشة العديد من الأمور ومن بينها حالة الفوضى العارمة التي تعرفها المعابر الحدودية، مشيرة إلى أن اتصالات تجرى بين المغرب وإسبانيا لإيجاد حل ينهي هذه الفوضى.