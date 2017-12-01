هام للمغاربة.. أمطار ودرجات حرارة تصل لناقص 3 بهذه المناطق غدا السبت ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد السبت، تكون سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل، مع تكون جريحة محلية بالمرتفعات والهضاب العليا خلال الليل

"شوف تيفي"+"و م ع"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد السبت، تكون سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل، مع تكون جريحة محلية بالمرتفعات والهضاب العليا خلال الليل والصباح.

وستكون السماء أحيانا غائمة بالأقاليم الجنوبية مع تساقط قطرات مطرية متفرقة خصوصا قرب السواحل، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع مرور سحب عابرة من الأجواء العليا.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه عموما في باقي المناطق، فضلا عن تكون زوابع رملية ستهم بعض المناطق بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 2 و 3 درجات بمرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 4 و 9 درجات شمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والريف والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والرحامنة وتانسيفت وتادلة والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 10 و 15 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و 15 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و 20 درجة بالهضاب الشرقية والواجهة المتوسطية والريف ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 20 و 25 درجة بسواحل المحيط والسهول غرب مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و 28 درجة بأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية.



