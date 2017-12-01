مرضات بالسرطان وانتحرات شرق أكادير ﻿

في حادث مؤثر أقدمت امرأة في الخمسينيات من عمرها ،على وضع حد لحياتها بعد طعن نفسها بسكين يوم أمس الخميس بدوار تدوارت بجماعة الدراركة شرق أكادير.

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في حادث مؤثر أقدمت امرأة في الخمسينيات من عمرها ،على وضع حد لحياتها بعد طعن نفسها بسكين يوم أمس الخميس بدوار تدوارت بجماعة الدراركة شرق أكادير.

ووفقا لمصادر مطلعة فالهالكة قيد حياتها كانت تعاني ولسنوات من مرض السرطان الذي انهك جسدها وأثقل كاهلها بالديون، الأمر الذي أجبرها على وضع حد لحياتها، بطعنات حادة بواسطة السكين على أنحاء متفرقة من جسدها، ما تسبب لها في نزيف حاد نقلت على إثره إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، لكن الموت عجل بوفاتها.

نفس المصادر أكدت حضور عناصر الدرك الملكي و السلطات المحلية، إلى مكان الواقعة وفتحت تحقيقا مفصلا في النازلة، تلاه نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بنفس المستشفى.