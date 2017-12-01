نقابة موخاريق:قانون مالية 2018 لم يهتم بمطالب الطبقات العاملة والوسطى ﻿

بعد أنباء عن عودة الحوار الاجتماعي بين العثماني والنقابات الشغيلة الأكثر تمثيلية في المغرب، خرج الفرع الجهوي للمركزية النقابية ''الاتحاد المغربي للشغل'' بالرباط، عن صمته ليعبر عن استيائه لما أسماه

شوف تيفي:

بعد أنباء عن عودة الحوار الاجتماعي بين العثماني والنقابات الشغيلة الأكثر تمثيلية في المغرب، خرج الفرع الجهوي للمركزية النقابية "الاتحاد المغربي للشغل" بالرباط، عن صمته ليعبر عن استيائه لما أسماه "تمادي الحكومة الحالية في نهج السياسة الليبرالية المتوحشة التي انخرطت فيها سابقتها".

وأفادت النقابة في بيان لها أن "قانون المالية برسم سنة 2018 وفي الوقت الذي خصص العديد من التحفيزات لصالح أرباب العمل لم تحض داخله مطالب الطبقة العاملة والطبقات الوسطى بأي اهتمام".

وعبرت النقابة في بيانها عن استياء عارم جراء السلوك الحكومي، الذي قالت إنه "متعمد وهادف إلى إفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه وجدواه وربح الوقت من خلال سعي الحكومة لتجزيئ الحوار إلى مجرد لجان موضوعاتية أثبتت التجربة فشلها".