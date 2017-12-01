سكوب.. سعد المجرد ماغاديش يجي للمغرب قبل ثلاث سنوات!!! ﻿

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد، كشف مصدر ''شوف تيفي'' القريب منها بأن التحقيقات الأخيرة، لم تكن في صالح الفنان المغربي، وأكدت بالفعل تورطه في واقعة الاعتداء على الفتاة الفرنسية.

"شوف تيفي"

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد، كشف مصدر "شوف تيفي" القريب منها بأن التحقيقات الأخيرة، لم تكن في صالح الفنان المغربي، وأكدت بالفعل تورطه في واقعة الاعتداء على الفتاة الفرنسية.

وأبرز المصدر ذاته أنه من المحتمل أن يقرر القضاء الفرنسي سجن سعد المجرد في حال تأكد له صحة التحقيقات الأخيرة، مشيرا في الوقت نفسه أن الحسم في هذه القضية لن يكون خلال الأشهر المقبلة.

وأكد ذات المصدر أن المجرد وبسبب التأخير في تحديد الجلسة والإعلان عن الحكم، فإنه سيضطر إلى البقاء بفرنسا لمدة تتراوح بين السنة والثلاث سنوات.