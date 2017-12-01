عاجل.. لجنة مؤقتة لتسيير الرجاء مكونة من كبار المنخرطين ﻿

اجتمع محمد أوزال الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، يوم أمس الخميس، مع باقي حكماء النادي، للحسم في تفاصيل انعقاد الجمع العام الاستثنائي الذي دعت إليه فئة من منخرطي النادي والمكتب

" شوف سبور" : رشيد محمودي

اجتمع محمد أوزال الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، يوم أمس الخميس، مع باقي حكماء النادي، للحسم في تفاصيل انعقاد الجمع العام الاستثنائي الذي دعت إليه فئة من منخرطي النادي والمكتب المسير في 8 من شهر يناير 2018.

وأفادت مصادر رجاوية، في اتصال هاتفي مع " شوف سبور"، أن لجنة الحكماء تتجه نحو تعيين لجنة مؤقتة لتسيير الفريق وإخراجه من الأزمة التي يمر منها مكونة من 7 أو 9 عضوا من كبار المنخرطين.

وأكدت ذات المصادر، أن اللجنة ستتكون من النشطاء المنخرطين وحكماء النادي سيساهم كل واحد منهم بـ 70 مليون سنتيم على الأقل لإنعاش خزينة الفريق وصرف بعض الديون العالقة في ذمة المكتب المسير.

جدير بالذكر أن لجنة الحكماء مكونة من محمد أوزال، أحمد عمور، عبد الله غلام، عبد السلام حنات.