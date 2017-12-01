عاجل.. وفاة لاعب سابق في المنتخب الوطني المغربي ﻿

توفي مولاي لحسن زيدان اللاعب السابق لكل من الكوكب المراكشي والمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، في الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة، إثر أزمة صحية ألمت به.

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توفي مولاي لحسن زيدان اللاعب السابق لكل من الكوكب المراكشي والمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، في الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة، إثر أزمة صحية ألمت به.

هذا وجرى نقل اللاعب قيد حياته البارحة إلى أحد المصحات الخاصة بمدينة مراكش في حالة صحية حرجة، لكنه فارق الحياة اليوم.

وبهذه المناسبة الأليمة ، تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأحر التعازي لأسرة المرحوم مولاي لحسن زيدان و لأسرة كرة القدم الوطنية قاطبة في فقدان أحد رجالاتها الذي أعطى الشيء الكثير لكرة القدم الوطنية، حيث لعب لفريق الكوكب المراكشي وحمل قميص المنتخب

الوطني في أكثر من مناسبة رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون ».