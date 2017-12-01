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وفاة سجين محكوم بالمؤبد بعد ارتكابه جريمة قتل بالقنيطرة

بتاريــخ : 29 دجنبر 2017 / 10:26 وفاة سجين محكوم بالمؤبد بعد ارتكابه جريمة قتل بالقنيطرة | مجتمع
وفاة سجين محكوم بالمؤبد بعد ارتكابه جريمة قتل بالقنيطرة
أعلنت إدارة السجن المحلي العرجات 1 أن السجين المسمى قيد حياته (ا.ا) قد وافته المنية يوم الأربعاء 27 دجنبر 2017 ليلا، بالمستشفى الجامعي ابن سينا، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية، على إثر انتفاخ زائد وقبض

"شــوف تيفي"

أعلنت إدارة السجن المحلي العرجات 1 أن السجين المسمى قيد حياته (ا.ا) قد وافته المنية يوم الأربعاء 27 دجنبر 2017 ليلا، بالمستشفى الجامعي ابن سينا، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية، على إثر انتفاخ زائد وقبض حاد في الأمعاء.

وحسب "بلاغ" المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فقد تم ترحيل السجين المتوفى من السجن المركزي بالقنيطرة إلى هذه المؤسسة قصد الاستشفاء، حيث أودع مباشرة بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط بتاريخ 26 دجنبر2017، كما سبق أن تم إخراجه إلى مستشفى الإدريسي للاستشفاء بتاريخ 17 دجنبر2017 أثناء تواجده بالسجن المركزي بالقنيطرة، بالإضافة إلى متابعة علاجه مع الأخصائي النفساني منذ سنة 2001.

وتجدر الإشارة إلى أن السجين المتوفى كان محكوما بالمؤبد من أجل القتل العمد.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي القنيطرة المغرب السجن المؤبد

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