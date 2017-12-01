غاريدو يُقرر إبعاد اللاعبين عن ضغظ الجماهير الرجاوية ﻿

طالب خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، إدارة النادي بإجراء معسكر إعدادي خارج مدينة الدار البيضاء مباشرة بعد نهاية الشطر الأول من منافسات البطولة الإحترافية.

'' شوف سبور''

طالب خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، إدارة النادي بإجراء معسكر إعدادي خارج مدينة الدار البيضاء مباشرة بعد نهاية الشطر الأول من منافسات البطولة الإحترافية.

ويسعى غاريدو لإخراج اللاعبين من الضغط الجماهيري، وإبعادهم من المشاكل التسييرية بين المنخرطين والمكتب المسير، إضافة إلى تأهيل اللاعبين على المستوى البدني قبل خوض مباريات الشطر الثاني.

تجدر الإشارة إلى أن البطولة الوطنية ستتوقف من فاتح يناير 2018 إلى غاية نهاية شهر فبراير تزامنا مع منافات كأس أمم إفريقيا للمحليين.