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إسرائيل قدمت الرشوة لهذه الدولة مقابل التصويت ضد قرار القدس في الأمم المتحدة

بتاريــخ : 29 دجنبر 2017 / 06:06 إسرائيل قدمت الرشوة لهذه الدولة مقابل التصويت ضد قرار القدس في الأمم المتحدة | دولي
إسرائيل قدمت الرشوة لهذه الدولة مقابل التصويت ضد قرار القدس في الأمم المتحدة
أقدمت دولة إسرائيل على تقديم نظام مخصص لمعالجة مياه المجاري لجمهورية ناورو في المحيط الهادي، وذلك قبل تصويتها ضد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس.

شوف تيفي:

أقدمت دولة إسرائيل على تقديم نظام مخصص لمعالجة مياه المجاري لجمهورية ناورو في المحيط الهادي، وذلك قبل تصويتها ضد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس.

صحيفة ''يديعوت أحرونوت'' الإسرائيلية أوضحت أن لجنة المناقصات في وزارة الخارجية الإسرائيلية صادقت على شراء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتكلفة يبلغ قدرها 71.9 ألف دولار من دون مناقصة، بعدما طلب رئيس ناورو بارون واكا المساعدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقديم المساعدة لبناء محطة مخصصة لمعالجة مياه المجاري.

ونقلت الصحيفة عن لجنة العطاءات تبريرها قرار الموافقة على الشراء من دون مناقصة بالقول: ''ناورو هي أصغر دولة جزر مستقلة، فيما يتعلق بسكانها وأراضيها، ولديها علاقات صداقة قوية مع إسرائيل''.

جدير بالذكر أن جمهورية ناورو من بين 9 دول صوتت، إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد مشروع قرار مصري يرفض تغيير الوضع القانوني في مدينة القدس ويحث الدول على عدم نقل سفاراتها إلى المدينة.

 

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شوف تيفي مقابل التصويت يديعوت أحرونوت جمهورية ناورو

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