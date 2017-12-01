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ممنوع على الهنود المسلمين تطليق زوجاتهم طلاقا بائنا ...وعقوبات لمن يخالف

بتاريــخ : 29 دجنبر 2017 / 04:40 ممنوع على الهنود المسلمين تطليق زوجاتهم طلاقا بائنا ...وعقوبات لمن يخالف | دولي
ممنوع على الهنود المسلمين تطليق زوجاتهم طلاقا بائنا ...وعقوبات لمن يخالف
صادق مجلس النواب الهندي، مساء اليوم، على مشروع قانون يقر الملاحقة القضائية للمسلمين الذين يطلّقون زوجاتهم طلاقا بائنا لا رجعة فيه، في انتظار إحالة مشروع القانون على مجلس الشيوخ، حيث من المرجح أن

شوف تيفي:

صادق مجلس النواب الهندي، مساء اليوم، على مشروع قانون يقر الملاحقة القضائية للمسلمين الذين يطلّقون زوجاتهم طلاقا بائنا لا رجعة فيه، في انتظار إحالة مشروع القانون على مجلس الشيوخ، حيث من المرجح أن يصادق عليه أيضا.

ووفقا لما أوردته وكالة رويترز فقد قدمت نساء مسلمات التماسا إلى المحكمة، وقلن إن تطليق الأزواج إياهن طلاقا بائنا لا رجعة فيه، بتكرار كلمة ''طالق'' ثلاث مرات، وضمن ذلك عبر تطبيق سكايب أو واتساب، لا يشكل انتهاكا فقط لحقوقهن، وإنما يترك الكثير منهن في حالة عوز.

وقال وزير القانون رافي شانكار براساد: ''لا يمكن منع هذا النوع من الطلاق إلا من خلال قانون، علينا فرض الإجراءات القانونية من أجل توفير النفقة وحماية حضانة الأطفال''.

مصادر رويترز أكدت أنه إذا تم إقرار القانون فسوف يجعل الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه، جريمة لا يمكن الإفلات منها بكفالة، وقد تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات.

 

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شوف تيفي تطليق زوجاتهم مجلس الشيوخ تطليق الأزواج

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