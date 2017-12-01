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بتاريــخ : 29 دجنبر 2017 / 04:18 مثير.. بعد لقاء أردوغان بالرئيس التونسي.. انقلاب في تونس وها أشنو وقع | دولي
مثير.. بعد لقاء أردوغان بالرئيس التونسي.. انقلاب في تونس وها أشنو وقع
تعرضت صفحة الإذاعة الوطنية التونسية على موقع ''فيسبوك'' للقرصنة، حسب ما كشفته المؤسسة قبل قليل من ليلة الخميس الجمعة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

شوف تيفي

تعرضت صفحة الإذاعة الوطنية التونسية على موقع ''فيسبوك'' للقرصنة، حسب ما كشفته المؤسسة قبل قليل من ليلة الخميس الجمعة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المؤسسة للعموم أن حساب الإذاعة الوطنية عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' قد تعرض للقرصنة وانتحال صفتها لبث رسائل هدفها الأساسي إثارة البلبلة وضرب مصداقيتها وحيادها ومهنية أبنائها.

وقد تمت عملية القرصنة من خلال صفحة تحمل اسم Made-in America نشرت مواقف تمس بسيادة تونس وأمنها ومسارها الديمقراطي الذي انتهجته منذ الثورة من خلال الدعوة إلى انقلاب عسكري عبر حساب الإذاعة الوطنية في ''الفيسبوك'' ومنه في ''تويتر'' الذي يعمم بصفة آلية على بوابة الإذاعة التونسية .


ولا تستبعد الإذاعة التونسية أن تكون الحادثة غير معزولة ومقصودة وتدعو النيابة العمومية لمباشرة التحقيق في القضية باعتبارها على غاية من الخطورة.

كما فتحت المؤسسة بدورها تحقيقا إداريا وتقنيا مع مطالبتها مصالح الدولة المختصة بمساعدتها في كشف من تورط في العملية التي تمس المؤسسة والعاملين فيها وكافة التونسيين.

 

‫شوف تيفي

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تونس انقلاب مؤسسة إذاعة

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