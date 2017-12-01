المصادقة على مشروع قانون تقاعد المهنيين والعمال المستقلين ﻿

بعد شهر ونصف على مصادقة مجلس النواب، في جلسة عمومية بالإجماع، على مشروع القانون 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

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بعد شهر ونصف على مصادقة مجلس النواب، في جلسة عمومية بالإجماع، على مشروع القانون 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

صدر في الجريدة الرسمية ظهير شريف رقم 1.17.109 يؤكد نهائيا تفعيل هذا قانون 99.15 الذي يشمل أسس النظام المعتمدة في مشروع القانون، على الخصوص، نظام إجباري واختياري بالنسبة إلى الفئة التي لم يصل دخلها إلى دخل جزافي محدد لها بنص تنظيمي ونظام مدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظام منفصل عن نظام الأجراء.

وترتكز مبادئ نظام المعاشات المحددة في هذا القانون في إجبارية الانخراط والتسجيل في النظام بالنسبة للأشخاص المستهدفين والفئات التي تتوفر على دخل يسمح بأداء واجبات الاشتراك في هذا النظام وفي نظام التغطية الصحية، مع تمويل النظام بواسطة واجبات اشتراك يتحملها الأشخاص المعنيون، يتم احتسابها على أساس دخل جزافي محدد لكل فئة منهم تحديد الحقوق المكتسبة للحصول على المعاش بالنقط التي تحتسب على أساس الاشتراكات وقيمة اقتناء النقطة:

وينص القانون كذلك على إرساء نمط للحكامة يحترم خصائص الفئات المستهدفة بهذا النظام مع تحديد سن الإحالة على التقاعد في 65 سنة، مع منح إمكانية الحصول على المعاش قبل الأوان ابتداء من 60 سنة أو تأجيله إلى سن أقصاه 75سنة دون إغفال مسألة إعادة تقييم مبلغ المعاش سنويا وفق آلية شفافة وتحديده في حاصل ضرب مجموع النقاط المكتسبة من قبل المستفيد في قيمة النقطة عند تاريخ تصفية المعاش مع إمكانية الجمع بين التقاعد وممارسة المهنة أو النشاط، شريطة الاستمرار في أداء واجبات الاشتراك مع احتساب الحقوق الجديدة، وكذا الحق في الحصول على معاش المتوفى عنهم من طرف ذوي الحقوق.