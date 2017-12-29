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حكومة العثماني تنهج خطة استراتيجية لإنهاء مجانية التعليم بالمغرب

بتاريــخ : 29 دجنبر 2017 / 03:09 حكومة العثماني تنهج خطة استراتيجية لإنهاء مجانية التعليم بالمغرب | بوليتيك
حكومة العثماني تنهج خطة استراتيجية لإنهاء مجانية التعليم بالمغرب
تعكف حكومة سعد الدين العثماني على إعداد مشروع القانون الإطار الخاص بالمنظومة التعليمية، وذلك لإنهاء مجانية التعليم العمومي في المؤسسات الجامعية والثانوية بالمغرب.

شوف تيفي:

تعكف حكومة سعد الدين العثماني على إعداد مشروع القانون الإطار الخاص بالمنظومة التعليمية، وذلك لإنهاء مجانية التعليم العمومي في المؤسسات الجامعية والثانوية بالمغرب.

ويتضمن المشروع خطة استراتيجية تتعلق بضرورة مساهمة الأسر في تمويل التعليم العالي عبر إحداث رسوم التسجيل مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل.

المشروع حسب ما أوردته يومية ''المساء'' سبق أن وضعته الحكومة السابقة بقيادة عبد الإله ابن كيران، حيث تم الاكتفاء بتحويل الخطة الاستراتيجية إلى مشروع القانون، دون الخوض في التفاصيل المثيرة للجدل وعلى رأسها مجانية التعليم.

ونص المشروع على إلزامية التعليم بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس الذي يبدأ من أربع سنوات إلى تمام 15 سنة، كما نص على أن هذا الإلزام يقع على عاتق الدولة والأسرة أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا، ملزما الدولة بتحقيق هذا الهدف داخل أجل لا يتعدى ست سنوات.

ويأتي مشروع القانون عقب إعداد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي للرؤية الاستراتجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل ''مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء''.

وأكد المجلس على ضرورة تنويع مصادر تمويل التربية والتكوين والبحث العلمي، إلى جانب ميزانية الدولة، لاسيما عبر تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، وإحداث صندوق يمول من الدولة والخواص لتعميم التعليم والتكوين وتحسين جودتها، مما سيمكن من إسهام باقي الأطراف المعنية والشركاء ولا سيما الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.

 

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شوف تيفي مجانية التعليم العمومي الخطة الاستراتيجية التربية والتكوين

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