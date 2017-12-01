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أخيرا..الملك بن سلمان يفرج عن أبناء الملك عبد الله

بتاريــخ : 29 دجنبر 2017 / 03:01 أخيرا..الملك بن سلمان يفرج عن أبناء الملك عبد الله | دولي
أخيرا..الملك بن سلمان يفرج عن أبناء الملك عبد الله
أفرجت السلطات السعودية قبل قليل عن اثنين من أبناء العاهل الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد أن كانا محتجزين في فندق ريتز كارلتون الفاخر في الرياض، عقب أيام من الإفراج عن أكثر من 20 محتجزا ضمن

شوف تيفي

أفرجت السلطات السعودية قبل قليل عن اثنين من أبناء العاهل الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد أن كانا محتجزين في فندق ريتز كارلتون الفاخر في الرياض، عقب أيام من الإفراج عن أكثر من 20 محتجزا ضمن حملة المملكة المستمرة منذ شهرين لمكافحة الفساد.

وقال مسؤول سعودي كبير مطلع على المسألة لمصادر أمريكية أن النائب العام السعودي وافق على الإفراج عن الأمير مشعل بن عبد الله والأمير فيصل بن عبد الله، بعد أن توصلا لتسوية مالية مع الحكومة، وذكر أن النائب العام لم يتخذ قرارا بعد بشأن الإفراج عن شقيق ثالث هو الأمير تركي بن عبد الله.
ونشرت الأميرة نوف بنت عبد الله بن محمد بن سعود صورا على تويتر للأميرين مصحوبة بعبارات الشكر، اليوم الخميس وذلك عقب التأكد من إخلاء سبيل الأميرين.

 

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أمراء السعودية إفراج مصادر أمريكية

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