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مصطفى الخلفي:العثماني لم ينته بعد من مشاورات التعديل الحكومي

بتاريــخ : 29 دجنبر 2017 / 00:33 مصطفى الخلفي:العثماني لم ينته بعد من مشاورات التعديل الحكومي | بوليتيك
مصطفى الخلفي:العثماني لم ينته بعد من مشاورات التعديل الحكومي
مع تصاعد حدة الأخبار حول التعديل الحكومي في نسخته الثانية، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن رئيس الحكومة لم ينته بعد من مشاوراته مع الأحزاب المعنية، مؤكدا أن هذا التعديل سيكون

شوف تيفي:

مع تصاعد حدة الأخبار حول التعديل الحكومي في نسخته الثانية، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن رئيس الحكومة لم ينته بعد من مشاوراته مع الأحزاب المعنية، مؤكدا أن هذا التعديل سيكون مؤطرا ببلاغ الديوان الملكي وسيعلن عنه في إطاره المؤسساتي.

وأفاد مصطفى الخلفي خلال ندوة صحفية تلت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، بأن هذا التعديل هو قضية من القضايا المطروحة على العثماني، مضيفا "نأمل أن نتقدم أكثر في هذا الأمر".

تأتي هذه الأخبار بعد التطورات التي عرفتها الساحة السياسية خصوصا بعد أنباء تفيد بأن العثماني لم يرد بعد، على حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، بعد تقديمهما منذ أسابيع، لائحة بالأسماء المقترحة  لتعويض الوزراء المعفيين من قبل الملك.

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المغرب شوف تيفي مصطفى الخلفي العثماني تعويض وزراء مشاورات تعديل حكومي

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