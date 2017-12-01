الجيش المغربي يحصل على معدات عسكرية جديدة لتأمين اتصالاته الحربية أرضا وجوا ﻿

كشف عملاق الصناعات الحربية ''هارس'' عن عقد إضافي بقيمة 71 مليون دولار أمريكي لتزويد المغرب بأنظمة دفاعية جديدة وخدمات الدعم الميداني للجيش المغربي في صفقة بيع عسكرية سلمتها وزارة الدفاع الأمريكية

"شوف تيفي"

كشف عملاق الصناعات الحربية "هارس" عن عقد إضافي بقيمة 71 مليون دولار أمريكي لتزويد المغرب بأنظمة دفاعية جديدة وخدمات الدعم الميداني للجيش المغربي في صفقة بيع عسكرية سلمتها وزارة الدفاع الأمريكية للشركة المختصة في الصناعة الحربية.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فإن المعطيات ذاتها تشير إلى أن "هاريس" تسلمت عقدا بمبلغ 71 مليون دولار من الجيش الأمريكي من أجل توصيل أنظمة راديو أرضية ومحمولة جوا أحادية القناة، في إطار عملية بيع عسكرية للمغرب، يستفيد من خلالها من دعم الاتصالات اللاسيلكية التكتيكية والمعدات والتدريب وخدمات الدعم الميدانية.

ومن المنتظر أن تنهي الشركة العمل خلال ماي من عام 2021، ويأتي العقد الجديد كتعديل إضافي على عقد سابق فازت به الشركة، قيمته 450 ملايين دولار لتزويد المغرب بأنظمة راديو، وقد حصلت الشركة على الصفقة في إطار برنامج المبيعات العسكرية للخارج بقيمة 450 ملايين دولار مع الجيش الأمريكي لتزويد المغرب بهذه الأنظمة، بما في ذلك ما يسمى بالمواد المساعدة، قطع الغيار، مستلزمات التركيب، التدريب وخدمات الدعم الميداني.





