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بالفيديو.. هكذا ترحم الملك محمد السادس على روح والده الحسن الثاني و جده محمد الخامس

بتاريــخ : 28 دجنبر 2017 / 23:13 بالفيديو.. هكذا ترحم الملك محمد السادس على روح والده الحسن الثاني و جده محمد الخامس | بوليتيك
بالفيديو.. هكذا ترحم الملك محمد السادس على روح والده الحسن الثاني و جده محمد الخامس
ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، و الأمير مولاي رشيد، و الأمير مولاي إسماعيل، مساء اليوم الخميس بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى

شـــوف تيفي:

 

ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، و الأمير مولاي رشيد، و الأمير مولاي إسماعيل، مساء اليوم الخميس بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى التاسعة عشرة لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني..

وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية.

وبهذه المناسبة، قام الملك، ، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني وجلالة المغفور له الملك محمد الخامس، حيث ترحم جلالته على روحيهما الطاهرتين.

كما ترحم الملك على روح المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير مولاي عبد الله.

واختتم هذا الحفل برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه.

كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له في ما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى، لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي.

وتضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان، ومستشارو صاحب الجلالة، وأعضاء الحكومة، وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط، وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.

ولدى وصول جلالة الملك، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، إلى ضريح محمد الخامس، تقدم للسلام على جلالته مؤرخ المملكة ومحافظ ضريح محمد الخامس الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني، ووالي جهة الرباط -سلا -القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد امهيدية، قبل أن يستعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية.

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شـــوف تيفي المغرب الملك أمير ترأس حفل ديني ذكرى رحيل

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