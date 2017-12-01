بعد غياب طويل.. محمد الريفي يتحدى تــرامب ﻿

ظهر مرة أخرى الفنان المغربي محمد الريفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن في مقطع فيديو نشره عبر موقع ''الفايسبوك'' عن جديده الفني الذي سيغني فيه عن فلسطين بعنوان ''آه يا أقصى''.

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ظهر مرة أخرى الفنان المغربي محمد الريفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن في مقطع فيديو نشره عبر موقع ''الفايسبوك'' عن جديده الفني الذي سيغني فيه عن فلسطين بعنوان ''آه يا أقصى''.

وكشف الريفي عن بعض مقاطع الأغنية، التي جاءت مباشرة بعد الجدل العالمي حول قرار الرئيس الأمريكي ترامب بكون القدس عاصمة لإسرائيل، حيث تبدأ الأغنية بالآذان على الطريقة الاسلامية.

محمد الريفي الذي أغضب عدد من الفنانين والجمهور المتابع له قبل سنة، بسبب تصريحات اعتبرها البعض مستفزة، سمح له بالغناء في مصر بعد تدخل للفنان هاني شاكر، بعد أن تم منعه من ذلك لمجموعة من الأسباب.