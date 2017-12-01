نسخة حكومة العثماني الثانية على المحك بعد أنباء استبعاد التقدم والاشتراكية من التشكيل الحكومي ﻿

يستمر الجدل السياسي في المغرب حول التعديل الحكومي الجديد بعدما خلف الزلزال السياسي الأخير فراغا في عدد من الحقائب الوزارية التي ظلت شاغرة، بعدما أعفي مسؤولوها بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

شوف تيفي:

يستمر الجدل السياسي في المغرب حول التعديل الحكومي الجديد بعدما خلف الزلزال السياسي الأخير فراغا في عدد من الحقائب الوزارية التي ظلت شاغرة، بعدما أعفي مسؤولوها بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

ووفقا لما جاء في جريدة ''الأحداث المغربية'' فالتعيين الملكي لعدد من الوزراء يحتمل أن يكون الأسبوع المقبل، بعدما قدم العثماني لائحة بديلة للأسماء المقترحة، والتي تحفظ عليها الديوان الملكي .

نفس المصدر أكد أن رئيس التحالف الحكومي نجح في تقديم لائحته الجديدة بعد جولات من المشاورات السياسية التي انتهت بتقديم عدد من ''البروفايلات'' لتولي تسيير قطاعات كل من الصحة والسكنى والتعمير وسياسة المدينة، إضافة إلى وزارة التربية والتكوين المهني.

وبعد أيام من حضور نبيل بنعبد الله لأول اجتماع لسعد الدين العثماني، على رأس الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تبددت الشكوك حول بقاء التقدم والاشتراكية داخل الحكومة، حيث تستند هذه الفرضية على أجواء التوتر التي سادت بين رئيس الحكومة وبنعبد الله، عقب تصريحات نسبت لسعد الدين العثماني، والتي ندد بها بنعبد الله قبل أن يعتبرها منتهية وكأنها لم تكن عقب نفي العثماني لها.