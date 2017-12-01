حصـــري..بعد تداول خبر إقالته من الوداد..الناصري يستدعي بشكل مستعجل عموتة و الأخير يرفض ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن سعيد الناصري رئيس فريق الوداد البيضاوي، هاتف مباشرة بعد نهاية مباراة الوداد وأولمبيك آسفي، المدرب الحسين عموتة ووجه له دعوة عشاء في أحد المطاعم الواقعة بكورنيش عين الذئاب

شـــوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أن سعيد الناصري رئيس فريق الوداد البيضاوي، هاتف مباشرة بعد نهاية مباراة الوداد وأولمبيك آسفي، المدرب الحسين عموتة ووجه له دعوة عشاء في أحد المطاعم الواقعة بكورنيش عين الذئاب بالدارالبيضاء.

عموتة وحسب مصادر مقربة منه، رفض دعوة الناصري مؤكدا أنه سافر مباشرة بعد الهزيمة القاسية أمام أولمبيك آسفي إلى مدينة الخميسات.

وسألت مصادرنا إن كان عموتة يعلم بسبب هذه الدعوة حيث أكد أنه يجهل موضوع "العراضة غير المفهومة".

ولحد الساعة تجهل ذات المصادر، سبب دعوة الناصري لعموتة في هذا التوقيت بالذات متساءلة هل هي دعوة لمناقشة استقالته أو إقالته من الوداد؟، مؤكدة أن عموتة مستاء جدا من تصرفات الناصري خصوصا وأن الأخير حسب مصدرنا يستشعر أن رئيس الوداد يُحرض عليه أتباعه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي .