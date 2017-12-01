الحكومة تطالب بالتقارب على أساس الاحترام المتبادل مع الاتحاد الأوروبي ﻿

أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أن برنامج التقارب مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يستمر تنزيله، على أساس الاحترام المتبادل، والأخذ بعين الاعتبار المصالح الاستراتيجية العليا للطرفين، ومنطق

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أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أن برنامج التقارب مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يستمر تنزيله، على أساس الاحترام المتبادل، والأخذ بعين الاعتبار المصالح الاستراتيجية العليا للطرفين، ومنطق الشراكة الحقيقية والتشاور المستمر.

جاء هذا في انعقاد الاجتماع الأسبوعي اليوم لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول البرنامج الوطني للتقارب القانوني مع الاتحاد الأوروبي.

المجلس الحكومي صادق في الاجتماع على مشروع قانون رقم 60.17 يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وأيضا مستخدمي المقاولات العمومية.

وقد ناقش المجلس مشروع قانون إصلاح منظومة التكوين المستمر من خلال اعتماد مقاربة تشاركية مبنية على المساهمة الجماعية والحكامة في التدبير، وتفعيل أحكام الفصل 31 من الدستور الذي أقر الاستفادة من الحق في التكوين المهني لجميع المواطنات والمواطنين، وكذا رفع عدد المقاولات المستفيدة، وتوسيع مجال التكوين المستمر ليشمل الأجراء في حالة تغيير أو فقدان أو تحويل العمل، وكذلك المهنيين غير الأجراء غير المستفيدين حاليا من نظام التكوين (الحرفيين والمزارعين والصيادين ...).

وقد تقدم مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة بإفادة حول عمل اللجنة التقنية المكلفة بتتبع المبادرة التشريعية البرلمانية، حيث أخبر أعضاء المجلس بأنه تم الانتهاء من مدارسة 61 مقترح قانون.